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Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi

Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
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Ajax ile Maccabi Tel Aviv'in Amsterdam'da karşılaşacağı maç öncesi Hollanda'da gerginlik tavan yaptı. Hollandalı aktivistler, maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurunca İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, ekstra güvenlik önlemleri almaya karar verdi. Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınmıştı. İsrail ekibi, Ajax ile oynayacağı maç öncesinde bu kez de Hollanda'da gündem oldu.

HOLLANDALI AKTİVİSTLER PROTESTO HAZIRLIĞINDA

Hollanda'daki Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getiren broşürler hazırlarken, İsrail'in UEFA'dan atılmasını dile getirdiler. Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın İsrail ekibi M. Tel-Aviv ile oynayacağı maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurdu. Johan Cruyff Arena'nın çevresine "İsrail'e kırmızı kart gösterin, onları UEFA'dan atın! Bu maçı iptal edin!" yazılı broşürler yapıştırıldı.

TARAFTARLAR AKTİVİSTLERE TEPKİLİ

Ajax taraftar grupları, stat içinde ve dışında siyaset yapılmayacağını, böyle bir durumda olaya müdahale edeceklerini açıkladı. Ayrıca Ajax taraftarları, Filistin yanlısı aktivistlerin broşürlerini yırttı. Öte yandan Ajax Kulübü'nün yetkilileri, Filistin ve Lübnan bayraklarının stada alınmayacağını duyurdu.

MOSSAD GÜVENLİK İÇİN DEVREDE

Maccabi Tel Aviv, Ajax ile perşembe günü Hollanda'da oynayacağı maç öncesi artan güvenlik endişeleri nedeniyle ekstra güvenlik önlemleri alacak. İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Dünya zaten israilin parmagında dönüyor aksini söyleyen yalan söyler

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Güce bakar mısın; dünyayı parmağında oynatıyorlar. Yada dünya onun oyununun finansörü olduğundan keyifleniyor...

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