Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Benni Lam - Haberler

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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Benni Lam

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Lam, sarı-siyahlı takımın kalecisi Itamar Nitzan ile maçın oynanacağı Netanya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in kuvvetli bir takım olduğunu, buna karşı hazırlık yaptıklarını belirten Lam, ilk maçta kırmızı kart gören stoper Plamen Galabov'un yerine kim geçerse geçsin en iyi performansını ortaya koyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Lam, "Son dönemde çok iyi bir seviyeye geldik. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu hepimizin tüm takım olarak kendimize koyduğumuz hedef." diye konuştu.

AA / Enes Canlı - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Güncel Haberler

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