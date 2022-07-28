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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir

Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo,...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Netanya

Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka???????

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Hırvatistan Başakşehir Spor Haberler

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