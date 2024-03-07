Maça saatler kaldı! Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise savunmada eksik

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşam Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, savunma hattında sıkıntı yaşıyor. Belçika temsilcisi yedek stoperi olmadan maça çıkacak.

YEDEK SAVUNMACILARI YOK

Bu sezona damga vuran ve liginde liderliğini devam ettiren Belçika takımı, üçlü defans oynuyor. Kadrosunda 5 stoper bulunan Union Saint-Gilloise'da 2 savunmacı sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

KART SINIRINDA OLAN OYUNCULARI DA VAR

Teknik direktör Blessin, savumayı Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsünden oluşturacak. Union Saint-Gilloise'ın kulübesinde ise stoper orijinli bir yedek futbolcu yer almayacak. Bu arada Burgess sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz stoper bu akşam sarı kart görmesi halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Belçika ekibinde ceza sınırındaki bir diğer oyuncu ise Mohamed Amoura.