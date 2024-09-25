Maça saatler kala ortalığı karıştırdılar! PAOK'un yaptığı skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi

Bu akşam saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a konuk olacak Yunan ekibi PAOK'un yaptığı paylaşım yoğun tepki aldı.

İSTANBUL İÇİN SKANDAL İFADE

Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Yunan temsilcisi, İstanbul yolculuğunu "Konstantinopolis'e giden yol!" başlığıyla paylaştı. PAOK'un bu paylaşımına sarı kırmızılı-taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverler tarafından tepki yağdı.

İşte o paylaşım;

TARAFTARLAR 40 OTOBÜSLE GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen taraftarlar, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi. Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

POLİS GÖZETİMİNDE YOLA ÇIKTI

Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı. Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti.