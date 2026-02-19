Haberler

Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler

Güncelleme:
İngiliz gazeteci Matt Davies, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Matt Davies, Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun bu maça damga vurabileceğini belirterek, ''Aston Villa maçında iyi oynadığını biliyorum ve Türkiye Ligi'nde de epey etkili görünüyor. Bu nedenle ona çok dikkat etmeliler." dedi.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak.
  • İngiliz gazeteci Matt Davies, Nottingham Forest'ın ilk önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğunu belirtti.
  • Matt Davies, Fenerbahçe'nin Marco Asensio'sunun maça damga vurabileceğini ve ona dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde İngiliz gazeteci Matt Davies, eşleşmeye dair dikkat çeken yorumlar yaptı.

''ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ''

Eşleşmeyi yorumlayaran Matt Davies, "Vitor Pereira'nın gelişi sonrası bu maç olduğundan daha heyecanlı hale geldi. Haliyle yeni bir teknik direktörün gelişi takıma farklı bir dinamizm katıyor. Forest, özellikle deplasmanda oldukça düşmanca bir atmosferde oynayacağı için zor bir maç olacağını biliyoruz." dedi.

"FOREST'IN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG"

Nottingham Forest'ın ilk önceliğinin ligde kalmak olduğunun altını çizen İngiliz gazeteci, "Kesinlikle ilk öncelikleri Premier League. Küme düşmek tam anlamıyla bir felaket olur. Takımın en iyi oyuncuları başta olmak üzere birçok ismi kaybedebiliriz. Ayrıca yeniden yükselmenin garantisi de yok. Premier League'de olamazsa kulüp içinde bazı kişilerin işlerini kaybetme ihtimali bile var." sözlerini sarf etti.

''ONA ÇOK DİKKAT ETMELİLER''

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'ya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Davies, "Marco Asensio bu maça damga vurabilir. Aston Villa maçında iyi oynadığını biliyorum ve Türkiye Ligi'nde de epey etkili görünüyor. Bu nedenle ona çok dikkat etmeliler." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kerem ortalığı dağıtır , asıl ona dikkat edin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

