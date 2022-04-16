Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlanan Dimitris Pelkas gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Taraftarın alkışları eşliğinde kenara gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, sakatlanarak oyundan çıktı.
TARAFTARDAN PELKAS'A BÜYÜK DESTEK
Sakatlığı sonrası bir süre daha kendini deneyen ancak oynayamayacağını anlayınca kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarın büyük desteğiyle saha kenarına gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.