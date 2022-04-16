Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti - Haberler

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Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlanan Dimitris Pelkas gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Taraftarın alkışları eşliğinde kenara gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk ettiGörüntü: Beinsports

TARAFTARDAN PELKAS'A BÜYÜK DESTEK

Sakatlığı sonrası bir süre daha kendini deneyen ancak oynayamayacağını anlayınca kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarın büyük desteğiyle saha kenarına gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk ettiGörüntü: Beinsports

Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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