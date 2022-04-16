Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, sakatlanarak oyundan çıktı.

Görüntü: Beinsports

TARAFTARDAN PELKAS'A BÜYÜK DESTEK

Sakatlığı sonrası bir süre daha kendini deneyen ancak oynayamayacağını anlayınca kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarın büyük desteğiyle saha kenarına gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Görüntü: Beinsports