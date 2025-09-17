Maça damga vuran an! Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, maçın son dakikalarında penaltı bekledi. Sarı-lacivertliler, Alanyasporlu futbolcu Güven Yalçın'ın elle oynadığını belirterek hakem Cihan Aydın'dan penaltı bekledi.

HAKEM ' DEVAM' DEDİ

Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.

İşte o pozisyon;