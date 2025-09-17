Haberler

Maça damga vuran an! Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Maça damga vuran an! Fenerbahçe'den penaltı itirazı
Güncelleme:
Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, maçın son dakikalarında penaltı bekledi. Sarı-lacivertliler, Alanyasporlu futbolcu Güven Yalçın'ın elle oynadığını belirterek hakem Cihan Aydın'dan penaltı bekledi.

HAKEM ' DEVAM' DEDİ

Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.

İşte o pozisyon;

Maça damga vuran an! Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhmfvz6xjf9:

vücut doğal halinde. Penaltı yok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Okadar dedik yabancı hakem olsaydı şimdi bu durum olmazdı. Hem kırmızı jokeri vardı niye kullanmadı, bu maç tekrarlanmali

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Fenerbahçe ise penaltı verilir mi hiç cincon olsaydı her türlü penaltı idi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
