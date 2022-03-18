Maça damga vuran an! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, sahadan çekilmekle tehdit etti

Temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya 2-1 kaybetti. Deplasmandaki ilk maçta Katalan deviyle golsüz berabere kalan Aslan, sahasında öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti, son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.

VAKİT GEÇİRDİ

Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, son dakikalarda skoru korumak için taç çizgisinde vakit geçirdi. Taç atışını kullanmayan yıldız futbolcuya şişe yağdı. Ardından saha karıştı.

HAKEMİ TEHDİT ETTİ

İtalyan hakem Orsato'ya koşan futbolcu, "Bir madde daha atılırsa çıkarım. Sahadan çekilirim" diye tehdit etti. Galatasaraylı futbolcular da Alba'ya tepki gösterince iki takım arasında tansiyon yükseldi. Tribünler sakinleşince maç kaldığı yerden devam etti.