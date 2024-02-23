Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendi. Maç sonunda iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.
Temsilcimiz Galatasaray'ın, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım arasında gerginlik çıktı.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk çekti.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.
İşte o anlar;