Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Güncelleme:
Galler'deki bir amatör lig maçında futbolcu Tom Taylor'ın rakibine bilerek dirsek atması büyük tepki çekti. Olay anı kameraya yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından kulübü Trearddur Bay FC, Taylor'ın sözleşmesini feshetti ve futbolcu polis tarafından tutuklandı.

  • Tom Taylor adlı futbolcu, Galler'de bir amatör lig maçında rakibine dirsek attığı için polis tarafından tutuklandı.
  • Tom Taylor'ın kulübü Trearddur Bay FC, oyuncunun sözleşmesini feshetti.
  • Galler Futbol Federasyonu, olayla ilgili inceleme başlattı.

Galler'de oynanan bir amatör lig maçında yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Maç sırasında rakibine bilerek dirsek attığı anlar kameraya yansıyan futbolcu Tom Taylor, polis tarafından gözaltına tutuklandı. Olayın ardından kulübü Trearddur Bay FC, oyuncunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Cumartesi günü oynanan Trearddur Bay FC – Porthmadog FC karşılaşmasında kaydedilen görüntülerde, Taylor'ın bir penaltı pozisyonu öncesinde rakibini arkadan yakalayarak çenesine sert bir dirsek darbesi indirdiği görülüyor. Rakip oyuncu ne olduğunu anlayamadan yere yığılırken, olay tribünlerde ve sosyal medyada büyük öfke yarattı.

Görüntüler kısa sürede internette yayıldı ve 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sosyal medyada birçok futbolsever, Taylor'ın ömür boyu futboldan men edilmesi ve yargılanması gerektiğini savundu.

Kuzey Galler Polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 35 yaşındaki Tom Taylor'ın saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını doğruladı. Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini belirterek kamuoyundan spekülasyon yapılmamasını istedi ve olaya ilişkin bilgisi olanların emniyetle iletişime geçmesini talep etti.

Olayın ardından Trearddur Bay FC hızlı bir karar alarak Taylor'ı önce süresiz olarak kadro dışı bıraktı, ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası sözleşmesini tamamen feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Yaşanan olay hem kulübümüz hem de futbol camiası adına kabul edilemez. Rakip oyuncudan, kulüpten, maç görevlilerinden ve taraftarlardan içtenlikle özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, polis ve futbol federasyonu tarafından yürütülen tüm soruşturmalarla tam iş birliği içinde olacaklarını vurguladı.

Olayın yaşandığı karşılaşmanın 59. dakikasında, dirsek darbesi alan futbolcunun Danny Brookwell olduğu ve pozisyonun ardından oyunun durduğu belirtildi.

Galler Futbol Federasyonu (FAW) da konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Federasyon, üçüncü seviye lig maçlarının kendi yetki alanlarında olduğunu ve görüntülerin disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini bildirdi.

Sosyal medyada ise tepkiler dinmedi. Bir kullanıcı, "Bu futbol değil, resmen şiddet. Ömür boyu men edilmeli" yorumunu yaparken, bir başkası "Bunun sahada yeri yok, cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Olay, futbol sahalarında şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gündeme taşırken, verilecek cezaların emsal niteliğinde olması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

bu spor değil cezalar çok iyi olmuş darısı bizim ülkemize

