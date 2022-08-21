'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında 8. saniyede Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Fransız yıldızın bu golü, 2006-2007 sezonundan bu yana ligde atılan en erken gol oldu.

Lille ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldiler. Maça adeta golle başlayan PSG'de Kylian Mbappe 8. saniyede Messi'nin asistinde topu ağlara gönderdi.

2006/07 SEZONUNDAN BU YANA İLK

Opta'nın verilerine göre, Lille maçının 8. saniyesinde fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Opta'nın Ligue 1'de bu istatistiği tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana atılan en erken gol oldu.