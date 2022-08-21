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"Maç golle başladı" sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

Spor Haberleri

Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında 8. saniyede Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Fransız yıldızın bu golü, 2006-2007 sezonundan bu yana ligde atılan en erken gol oldu.

Lille ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldiler. Maça adeta golle başlayan PSG'de Kylian Mbappe 8. saniyede Messi'nin asistinde topu ağlara gönderdi.

2006/07 SEZONUNDAN BU YANA İLK

Opta'nın verilerine göre, Lille maçının 8. saniyesinde fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Opta'nın Ligue 1'de bu istatistiği tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana atılan en erken gol oldu.

'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

'Maç golle başladı' sözü tam anlamıyla gerçek oldu! Kylian Mbappe imkansızı başardı

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Paris Saint Germain Kylian Mbappe Spor Haberler

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