Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber

Ampute futbol karşılaşmasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe hayatını kaybetti.

  • DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
  • Mustafa Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.
  • Mustafa Bebe'nin cenazesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından uçakla İstanbul'dan Urfa'ya gönderilecek.

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MAÇ ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK YERE YIĞILDI

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı’nın yanındaki sahada ağırladı. 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı. Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ 

Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi. İşlemlerin ardından Adapazarı Yorgalar Asri Mezarlığı morguna götürülen Bebe'nin cenazesinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın uçakla İstanbul’dan Urfa’ya gönderileceği bildirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

