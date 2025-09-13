Haberler

Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenen A Milli Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Alperen Şengün, maçın ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 'İyi gelmez mi hiç deniz havası?' başlıklı paylaşımıyla Yunanistan'ı hedef alan Şengün, kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti.

"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"

Karşılaşmanın ardından Alperen Şengün sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" paylaşımında bulundu. Alperen Şengün'ün bu paylaşımı saatler içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler

Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bizlere bu gururu yaşattığınız için teşekkürler 12 dev adam...

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZaza Zaza:

başarılar dilerim. haydi final inşallah ama politikacılar yüzünden. ülkeler arası kin uyandırıcı başlık atmayın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

Sizler bize gurur yaşatıyorsunuz fakat geçmiş ile uğraşmaya değmez .. Zaten hep ezimet içindeler .. Gerek yok.. Teşekkürler 12 dev adam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

tebrikler canım kardeşlerim rabbim sakatlık vermesin yolunuz şampiyonluk davanız kızılelma olsun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti

Katar'a saldıran İsrail bu kez de o ülkeyi vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.