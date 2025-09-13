Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenen A Milli Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Alperen Şengün, maçın ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 'İyi gelmez mi hiç deniz havası?' başlıklı paylaşımıyla Yunanistan'ı hedef alan Şengün, kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti.
"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"
Karşılaşmanın ardından Alperen Şengün sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" paylaşımında bulundu. Alperen Şengün'ün bu paylaşımı saatler içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım;