Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Mağlubiyetin ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme geldi. Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz" ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sarı lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.
ICARDI'DEN GÖNDERME
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından göndermede bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım;