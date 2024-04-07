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Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada çekildiği maça Icardi damga vurdu.

ICARDI'DEN 50. SANİYEDE GOL

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

GALATASARAY ANTRENMAN MAÇI YAPTI

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı. Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başladı.

İşte Icardi'nin o golü;

Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Veysel null:

Bu saygısızlara gol yedirmeden sahadan göndermedik ya bu bize yeter...

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