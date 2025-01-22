Maaşı dudak uçuklatıyor! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İran Ligi takımlarından Persepolis'in başkanı Reza Darvish, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi. Tasnim Haber Ajansı, İstanbul'da olan Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktörle yaptığı görüşmelerde byük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.

MAAŞI BELLİ OLDU

İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi. Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi. İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

FENERBAHÇE'DE REKORLAR KIRDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de 99 puan toplayarak 2.61 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en yüksek istatistiklerinden birine imza attı.

DAHA ÖNCE GÖREV YAPAN TÜRK HOCALAR DA VAR

Daha önce Türk teknik direktörler de Persepolis'te görev yapmıştı. Mustafa Denizli, 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında iki dönem boyunca İran ekibini çalıştırmış, Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl bir röportajında Persepolis'ten gelen teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.