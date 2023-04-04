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Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

Spor Haberleri

Watford ile yolları ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı ile söz kesti. Hırvat çalıştırıcının, Ukrayna'dan maaş istemediği belirtildi.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın yeni hocası oluyor. İmzaların atıldığına dair resmi açıklama beklenirken, Bilic'in maaşına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

UKRAYNA'DAN MAAŞ İSTEMEDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ukrayna Milli Takımı, göreve teknik direktör Slaven Bilic'i getirmek üzere. Hırvat hoca ile görüşmelerde son aşamaya gelinirken, Ukrayna'dan hiç maaş istememesi detayı dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.

Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

Haberler.com - Spor

Slaven Bilic Ukrayna Spor Haberler

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