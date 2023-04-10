M'Baye Diagne, Sinan Engin'i açık açık ringe çağırdı: Boks yaptığını biliyorum

Fatih Karagümrük'ün golcüsü M'Baye Diagne, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere birden fazla gol atmak istediğini belirten Diagne, sürpriz bir çağrıda da bulundu. Diagne, Sinan Engin'i ringe davet ederken, "Ben de boks yapıyorum, Sinan Engin'in de boks yaptığını biliyorum. Kendisi Mike Tyson'a meydan okuyan birisi. Belki kısa bir boks maçı yapabiliriz. Bence maç yaparsak kısa sürer çünkü atak yaparak başlayacağım." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekibin golcüsü M'Baye Diagne, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"GOL SEVİNCİM İÇİN BİR ŞEYLER HAZIRLIYORUM"

Fenerbahçe'ye goller atmak istediğini belirten Diagne, "Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Çok kritik bir maç oynayacağız. Çok iyi giden bir formumuz var, bunu devam ettirip üstüne koymak istiyoruz. Yukarılara tırmanma hedefimiz var. Öncelikle takım için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sahada her zaman olduğu gibi gol için kendimi hazır edeceğim. Birden fazla gol atmaya çalışacağım. Bir ya da birden fazlasını da atmak için çalışacağım. Fenerbahçe maçında gol sevincim için bir şeyler hazırlıyorum. Beklettiğim bir şeyler var. Özel şeyler hazırlayacağım." ifadelerini kullandı.

"BELKİ KISA BİR BOKS MAÇI YAPABİLİRİZ"

Sinan Engine de çağrıda bulunan Diagne, "Ben de boks yapıyorum, Sinan Engin'in de boks yaptığını biliyorum. Kendisi Mike Tyson'a meydan okuyan birisi. Belki kısa bir boks maçı yapabiliriz. Bence maç yaparsak kısa sürer çünkü atak yaparak başlayacağım." dedi.