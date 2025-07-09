Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı

Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un küme düşme kararı kaldırıldı. yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi. Böylece Lyon, önümüzdeki sezon birinci ligde mücadele edecek.

Daha önce küme düştüğü açıklanan Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'a müjdeli haber geldi.

KÜME DÜŞME KARARI KALDIRILDI

Fransız devi Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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