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Fenerbahçe Lyon'u devirdi, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe Lyon'u devirdi, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Zaferin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. 18 yıl sonra gelen zaferin ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Bağdat Caddesi'nde zafer coşkusu

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'ne akın eden binlerce taraftar; meşaleler yakıp, araçlarıyla konvoylar oluşturarak tur sevincini coşkuyla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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