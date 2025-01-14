Üye Girişi
Haberler
İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi talebiyle dava açıldı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları

Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Başkanı John Textor, Türkiye'den gelen transfer tekliflerine sert tepki gösterdi. Kulübün borçları ve potansiyel 2. Lig'e düşme durumu sebebiyle, bazı kulüplerin oyuncularını ucuza kapatmak istediğini belirten Textor, bu durumu aşağılayıcı bulduğunu ve özellikle Galatasaray'ın tekliflerine "Defolun" şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Fransa 1. Ligi'nde son 6 sezon zarar açıklayan, 508 milyon Euro borcu bulunan ve 2. Lig'e düşürülmesi söz konusu olan Olympiqu Lyon'da başkan John Textor, kulübün zor durumda olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

"DEFOLUP GİDİN"

İçinde bulundukları durum nedeniyle bazı kulüplerin, oyuncularını ucuza kapatmak amacında olduğunu belirten Textor isim vermeden, Gürcü golcü Mikautazde'ye talip olan Galatasaray'a çattı. Textor "Bazı Türk kulüpleri, en iyi oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulunuyor çünkü bizi çaresiz görüyorlar. Ancak kendilerine açıkça 'Defolup gidin' dedik" dedi.

"OYUNCULAR SATILIK DEĞİL"

Textor, özellikle Galatasaray'ın da ilgilendiği Ryan Cherki ve Fofana transfer iddialarına, "Cherki iki ya da üç yıldır takımdan ayrılmak istiyor. Bu, mevcut mali durumumuzla alakalı değil. Geçen sene PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj atarak 'PSG'ye gitmeyi çok istiyorum' demişti. Fofana için ise kimse beni aramadı ve ben de kimseyi aramadım. Tüm oyuncular satılık değil" yanıtını verdi.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Galatasaray, hem Ryan Cherki hem de Lyon'un bir diğer oyuncusu Mikautadze ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu. Ancak Textor'un bu açıklamaları, iki kulüp arasında tansiyonu yükseltebilecek nitelikte.

Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Fenerbahçe'de transfer iptal
img

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
img

Arap ülkeleri onlar için sıraya girdi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Başkan kendi futbolcusu için ederini bulmadığı söylüyor. Galatasaray'ın oyuncuya teklifi 20 civarı. Oyuncu altı ay evvel 15e alınmış. Ayrıca oyuncu yedek. Başkanın zeka problemi olduğu açık. Uğraşmaya değmez.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Aç ve sefil kalmışsın diye duyduk yardım edelim dedik fena mı ettik nankör :)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Asamlar 6 sezon zarar da küme dusurulme tehlikesi yaşıyor bizim kulüpler 100 senedir zarar da

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri

15 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Güran Ailesi evinde DNA'sı bulunan yabancı erkek kim? Çocuk parası kimlere verilecek, 2 çocuğa, 3.çocuğa kaç TL aylık verilecek? 15 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.