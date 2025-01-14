Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin

Fransa 1. Ligi'nde son 6 sezon zarar açıklayan, 508 milyon Euro borcu bulunan ve 2. Lig'e düşürülmesi söz konusu olan Olympiqu Lyon'da başkan John Textor, kulübün zor durumda olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

"DEFOLUP GİDİN"

İçinde bulundukları durum nedeniyle bazı kulüplerin, oyuncularını ucuza kapatmak amacında olduğunu belirten Textor isim vermeden, Gürcü golcü Mikautazde'ye talip olan Galatasaray'a çattı. Textor "Bazı Türk kulüpleri, en iyi oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulunuyor çünkü bizi çaresiz görüyorlar. Ancak kendilerine açıkça 'Defolup gidin' dedik" dedi.

"OYUNCULAR SATILIK DEĞİL"

Textor, özellikle Galatasaray'ın da ilgilendiği Ryan Cherki ve Fofana transfer iddialarına, "Cherki iki ya da üç yıldır takımdan ayrılmak istiyor. Bu, mevcut mali durumumuzla alakalı değil. Geçen sene PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj atarak 'PSG'ye gitmeyi çok istiyorum' demişti. Fofana için ise kimse beni aramadı ve ben de kimseyi aramadım. Tüm oyuncular satılık değil" yanıtını verdi.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Galatasaray, hem Ryan Cherki hem de Lyon'un bir diğer oyuncusu Mikautadze ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu. Ancak Textor'un bu açıklamaları, iki kulüp arasında tansiyonu yükseltebilecek nitelikte.