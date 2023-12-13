Üye Girişi
Haberler

Lüleburgazlı Judo Sporcusu Cemre Öztürk Marmara Gurubu'nda Birinci Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de düzenlenen Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu'nda Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birinci oldu. Öztürk, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Çanakkale'de 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu'nda Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birinci oldu.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 14 ilin takımlarının yarıştığı Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu'nda, Lüleburgaz Lisesi öğrencisi ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birincilik madalyasını kazandı. 44 kilogramda yarışan Cemre Öztürk, kazandığı birincilikle kendi ve okulunun adını 13-14 Ocak'ta Ordu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na yazdırmış oldu.

"Lüleburgaz ilçesini gururlandırdı"

Cemre Öztürk'ün antrenörü Burcu Kurt, "Öncelikle, Cemre Öztürk'ü tebrik ederim. Onun başarısı, hem kendisinin hem de kulübümüzün azmi ve çalışkanlığıyla mümkün oldu. Cemre, Lüleburgaz ilçesini ve spor kulübümüzü gururlandırdı. Cemre'nin Judo Okul Sporları Gurup Müsabakalarında elde ettiği birincilik, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasıyla taçlandı. Bu, genç bir sporcu için büyük bir başarıdır ve Türkiye'nin en iyileri arasında yer alacağına olan inancımız tam. Türkiye Şampiyonası, sporculuk kariyerinde yeni bir sayfa açma ve ulusal düzeyde yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak" dedi.

"Azmi ve kararlılığı, ulusal arenada başarıya taşıyacaktır"

Cemre'nin başarısının, antrenmanlarımıza katılan diğer sporcularımıza da ilham kaynağı olmayacağını ümit ettiklerini belirten Kurt, "Cemre'yi Türkiye Şampiyonası'nda desteklemek için sabırsızlanıyoruz. Onun azmi ve kararlılığı, kendisini ulusal arenada başarıya taşıyacaktır. Sporcumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyor ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü olarak daha nice başarıların bizi beklediğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Marmara Cemre Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title