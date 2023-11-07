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Lüleburgaz'da Satranç Turnuvası ve Lüleburgazspor Kulübü Başkanının İstifası

Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde düzenlenen satranç turnuvasında 111 kişi mücadele etti. Turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi. Ayrıca 75 yaşındaki Ahmet Hacıoğlu, 7 yaşındaki Pelin Engin'e de ödül verildi. Diğer yandan, Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Cevat Şenkardeşler sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.