Lüks aracı tanınmaz halde! Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ailesinin de içinde bulunduğu araç ile tramvay ile çarpışan Lazio'nun futbolcusu Ciro İmmobile'nin sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. İtalyan oyuncunun sağ kaburgasında kırık ve omurgasında distorsiyon travması olduğu, ailesinde ciddi bir problem olmadığı bildirildi.

Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile, ailesinin de içinde bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. Tramvayla çarpışan futbolcunun arabası büyük hasar alırken, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapıldı. Lazio'dan yapılan açıklamada, İtalyan oyuncunun sağ kaburgasında kırık ve omurgasında distorsiyon travması olduğu bildirildi.

OLAY NASIL OLDU?

Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Ciro Immobile, içinde ailesinin de bulunduğu araçla Roma Olimpiyat Stadı'na yakın bir konumda tramvayla çarpıştı. Immobile, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Kendimi iyi hissediyorum, sadece kolum ağrıyor." ifadelerini kullandı.