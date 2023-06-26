Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı! Suudi Arabistan ve Katar'ı elinin tersiyle itti

Real Madrid, 37 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Katar ve Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Hırvat futbolcu, bunları reddederek kulüpte, 12. yılını doldurmaya karar verdi.

Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sürekli teklif yükselten Suudi Arabistan ve Katar'ı reddeden 37 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da eflatun-beyazlı formayı giyecek.

REAL MADRID'DE 12. YILINA GİRECEK

Real Madrid yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık sözleşme yeni imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Modric, kulüpte 12. yılını dolduracak.

23 KUPA KAZANDI

2012 yazında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transfer olan Modric, eflatun-beyazlılarla 488 maça çıktı. Hırvat futbolcu, İspanyol deviyle 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga ve 5 Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 23 kupa kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında ise Ballon D'Or'u kazanma başarısı gösterdi.