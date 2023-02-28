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Luka Modric, formasını depremzedelere bağışladı

Spor Haberleri

Luka Modric, formasını depremzedelere bağışladı

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımlar devam ediyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Modric de FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedelere bağışlanması için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a gönderdi. Kıran da sosyal medyadan Modric'e teşekkür etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yavuz Selim Kıran Hırvatistan Spor Haberler

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