Luis Nani, Adana Demirspor'a imza atmak için İstanbul'da

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Manchester United formaları da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani'yi renklerine bağlıyor. Mavi Şimşekler'in yeni transferi İstanbul'a geldi.

RESMİ İMZAYI ATIYOR

Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Luis Nani, İstanbul'da. Portekizli yıldız son görüşmelerin ardından sağlık kontrolüne girecek ve resmi imzayı atacak.

GOL KATKISI VEREMEDİ

Luis Nani geçen sezon Melbourne formasıyla 10 maça çıktı. Hiç gol katkısı vermeyen 36 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.