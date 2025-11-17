Luis de la Fuente: En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya Türkiye ile mücadele edecek. İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'EN İYİ KADROMUZLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

En iyi kadroyla maça çıkacaklarını belirten Fuente, "Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç, bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcumuz bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam.' dedi.

'SAKATLIKLAR BİZDE DAHA FAZLA'

İspanya'nın sakatlık konusunda Türkiye'den daha fazla sıkıntılı durumda olduğunu hatırlatan İspanyol teknik direktör, "Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Futbol böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip olduğu kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye'de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum.' ifadelerini kullandı.

'BELİRLİ BİR FUTBOL SİSTEMİYLE DEVAM EDİYORUZ'

İspanya'nın son yıllardaki başarısının nedenlerine de değinen Luis de la Fuente, "İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır İspanyol futbolunda kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştiriliyor çok iyi antrenörlerimiz var, İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra, sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor" diye konuştu.