Ludogorets maçından notlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk etti.

Fenerbahçe ile Ludogorets arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçı Ülker Stadı'nda oynandı. Saat 19.45'te başlayan müsabakada İspanyol hakem Guillermo Cuadra düdük çaldı. Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yaptı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ 263'ÜNCÜ MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Ludogorets karşısında Avrupa kupalarındaki 263'üncü maçına çıktı. Fenerbahçe daha önce oynadığı 262 Avrupa maçında 103 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçına ligde oynadıkları Hatay spor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli teknik adam, Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'ya ilk 11'de yer vermedi. Bu oyuncuların yerine İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Crespo, Kent, Zajc ve Batshuayi ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Serdar Aziz ise kadroda yer almadı. Fenerbahçe sahaya şu ilk 11 ile çıktı: "İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi"

GEORGI DERMENDZHIEV'İN İLK MAÇI

Georgi Dermendzhiev, Ludogorets'teki 3'üncü teknik adamlık döneminde ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Deneyimli teknik adam daha önce 2014-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Bulgar ekibini çalıştırmıştı.

68 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Ludogorets sahaya, "Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Rwan Seco" ilk 11'iyle çıktı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ISINMAYA "SONSUZA DEK CUMHURİYET" TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde ısınmaya Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertliler, üzerinde #SonsuzaDekCumhuriyet yazan tişörtlerle ısınmada yer aldı.

TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular. Tüm tribünlerde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.

ALİ KOÇ, CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA TARAFTARLARA SESLENDİ

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile karşılaştığı maç öncesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı büyük coşkuyla kutlandı. Karşılaşma öncesi sözleri Altan Çetin'e ait 'Atatürk ve Fenerbahçe Marşı' da ilk kez Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarların beğenisine sunuldu. Şarkının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla yaptığı konuşma paylaşıldı. Başkan Ali Koç, taraftarlara şu şekilde seslendi;

"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."