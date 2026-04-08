Lucescu'nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış

Mircea Lucescu’nun ölümünden önce son konuşmalarında Türkiye maçıyla ilgili heyecanını dile getirdiği ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, "Türkiye maçı için hazırlanıyordum. Bu maçı dört gözle bekliyordum, elemeleri geçeceğimizden emindim" sözleri dikkat çekti.

Hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu’nun ölümünden önceki son anlarında söyledikleri ortaya çıktı. Rumen gazeteci Horia Ivanovici’nin aktardıkları duygulandırdı.

SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Lucescu ile son konuşmasını paylaşan Ivanovici, deneyimli teknik adamın son ana kadar futboldan kopmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Gazeteci, Lucescu’nun sürekli haberleri merak ettiğini ve konuşmaya istekli olduğunu aktardı.

“DİNLENMEK İÇİN VAKTİM OLACAK”

Kalp krizi öncesi kısa bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Ivanovici, Lucescu’nun kendisine “Boş ver, dinlenmek için vaktim olacak” dediğini ifade etti. Bu sözler, vefatının ardından yürekleri burktu.

SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞ

Lucescu’nun son konuşmalarında sağlık durumuna da değindiği öğrenildi. Efsane teknik adamın, birkaç ay içinde hızla kötüleşen sağlığına şaşırdığını ve “Yaşlılık adil değil” sözleriyle yaşadığı süreci anlattığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
