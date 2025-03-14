Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
Arjantin basını tarafından uzunca bir süredir Boca Juniors'a transfer olacağı iddiası ortaya atılan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, söz konusu transfer iddialarını yalanladı. Bentancur, "Torreira, Galatasaray için önemli. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bir süredir transfer iddialarıyla gündeme geliyordu. Deneyimli oyuncunun geleceği ve transfer iddialarıyla ilgili menajerinden açıklama geldi.
ADI BOCA İLE ANILIYORDU
Sarı-kırmızılıların değişmez isimlerinden olan Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyor ve Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'a transfer olacağı öne sürülüyordu.
MENAJERİ YALANLADI
Arjantin basınında haberlerin artmasının ardından Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, söz konusu iddiaları yalanladı. Torreira'nın Galatasaray için önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Bentancur, "Torreira, Galatasaray için önemli. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" dedi.
TORREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI
Lucas Torreira, bu sezon tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıktı ve 3204 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asiste imza attı. Torreira'nın Galatasaray ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.