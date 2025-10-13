Lokantada mahsur kalan takımının hesabını ödeyen Yüksel Yeşilova, zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı

TFF 2. Lig'de Fethiyespor deplasmanı dönüşü yemek molası veren Adanaspor kafilesi, hesabı ödeyemeyince lokantada mahsur kalmıştı. Yaşanan kriz, teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın hesabı ödemesiyle çözüme kavuşmuştu. Adanaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki Yüksel Yeşilova'dan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

ADANASPOR'DAN AYRILDI

Ajansspor'a konuşan Yüksel Yeşilova, bugün itibarıyla Adanaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Lokantada yaşanan krizi anlatan Yüksel Yeşilova, "Fethiye deplasmanına giderken ekibin başında Mesut Hoca vardı. Ben tüm deplasmanlara kendi aracımla gidiyorum. Kadir Yılmaz diye bir kişi velileri arıyor, 'Tesiste mahsur kaldık, ücreti atın' diyor. Bu sırada velilerden ikisi beni aradı, durumu anlattı. Sonrasında tesis müdürüyle iletişime geçtim ve 3600 TL gönderdim, ardından 500 TL daha attım. Sonra yardımcılarıma 'Geri dönün' dedim. Olay bu." dedi.

"3500 TL DEĞİL 4100 TL"

Basına 3 bin 500 TL olarak yansıtılan hesabın yanlış aktarıldığını ve lokantaya 4 bin 100 TL ödediğini belirten Yüksel Yeşilova, "Takım sıkıntı yaşamasın diye hep sustum. Bana 'Yüksel Hoca tazminat peşinde' diyorlar ama tesiste elektrik yok, su yok, masör yok, doktor yok. Sözleşmemi tek taraflı feshedebilirdim ama düzelir diye bekledim." ifadelerini kullandı.

''BAŞKANI ENGELLEDİM

Kulüp başkanının numarasını engellediğini söyleyen Yeşilova, Adanaspor'dan yıllık 5 milyon TL kazandığını ifade ederek "Yardımcılarımla birlikte aylık 500 bin TL alıyorum. Eğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. Başkan Ergin Göleli ile geçen haftaya kadar görüşüyordum ama WhatsApp'tan engelledim. Normal arayarak ulaşabilirler." sözlerini sarf etti.