Liverpool, galibiyet serisini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ı konuk eden Liverpool, mücadeleden 5-2 galip ayrılarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, Anfield'da West Ham United ile karşılaştı. Ligde 8 Şubat'ta Manchester City'e 2-1 mağlup olduktan sonra Sunderland ve Nottingham Forest galibiyetleriyle çıkış yakalayan Arne Slot'un öğrencileri, West Ham karşısında 5. dakikada Ekitike'nin golüyle öne geçti. Müsabakanın 24. dakikasında Virgil van Dijk farkı 2'ye çıkarırken, 43'te Alexis Mac Allister skoru 3-0'a getirdi. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelede konuk ekip 49. dakikada Tomas Soucek ile farkı yeniden 2'ye indirdi. Cody Gakpo 70. dakikada takımının 4. golüne imza atarken, West Ham'da Castellano 5 dakika sonra karşılık verdi. Kırmızılar, 82'de savunmada Disasi'nin kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı ve 5-2'lik üstünlük sağladı.

Son düdükle birlikte sahadan 5-2 galip ayrılan Liverpool, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Liverpool, bu sonuçla puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. Londra ekibi ise 25 puanda kaldı. Liverpool, rakibine karşı 5 maçlık seri de yakalarken, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

Öte yandan Liverpool, bu sezon ilk kez 5 gollü galibiyete ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Arne Slot'un öğrencileri, 10 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı ilk maç öncesi Wolverhampton ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde Premier Lig ve FA Cup'ta iki maça çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı