Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Liverpool'un rekor transferi Alexander Isak'tan kötü haber geldi. İsveçli golcü, sol bacağında oluşan fibula kırığı nedeniyle ameliyat edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sahalardan en az birkaç ay uzak kalması bekleniyor.

LIVERPOOL RESMEN AÇIKLADI

Liverpool Kulübü, Alexander Isak'ın sol bacağında kırık tespit edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Kırmızılar, oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir tarih paylaşmazken, rehabilitasyon sürecinin uzun süreceği belirtildi.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANDI

Alexander Isak, cumartesi günü Tottenham deplasmanında oyuna sonradan dahil olmuş ve attığı golle skora katkı sağlamıştı. Gol vuruşunun hemen ardından Tottenham savunmacısı Micky van de Ven'in müdahalesiyle sakatlanan İsveçli yıldız, büyük acı yaşayarak oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etti.

REKOR TRANSFER, SINIRLI KATKI

Yaz transfer döneminde Newcastle'dan Premier League rekoru olan 125 milyon sterlin bedelle Liverpool'a transfer olan Isak, kırmızı-beyazlı formayla şu ana kadar 16 maçta 3 gol kaydetti.

ZORLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu sakatlık, Alexander Isak için zaten sıkıntılı geçen dönemin son halkası oldu. Yaz aylarında Newcastle'ın Asya turu kadrosuna hafif uyluk sakatlığı gerekçesiyle alınmayan Isak'ın, o süreçte takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği biliniyordu.

Transfer süreci uzayan yıldız futbolcu, Liverpool'a imza atmadan önce eski kulübü Real Sociedad'da bireysel çalışmalar yaptı. Transferin son gününde Liverpool'a katılan Isak, ilk maçına 17 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında çıktı.

LIVERPOOL'DA PLANLARI BOZDU

Teknik direktör Arne Slot'un planlarında önemli bir yer tutması beklenen Alexander Isak'ın uzun süreli sakatlığı, Liverpool cephesinde moralleri bozdu. Kulüp, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek.