Liverpool'un Singo için gözden çıkardığı bonservis belli oldu

Premier League'de kötü günler geçiren Liverpool, savunma hattına takviye yapmak isterken gözünü Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştığı Galatasaray'a çevirdi.

SINGO İÇİN 28 MİLYON EURO

Fransız basınından foot-sur7'de yer alan habere göre; Liverpool, Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin, 24 yaşındaki Fildişili sağ bek için sarı-kırmızılılara 28 milyon euro değerinde bir teklif yapacağı, performansa bağlı 10-15 milyon euro arasında bonus maddeleri eklemeyi düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY'IN İSTEĞİ EN AZ 50 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın da Singo'dan bonservis beklentisi belli oldu. Sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservisle transfer edilen yıldız oyuncu için 50 milyon euro bedel biçildiği, bu teklifin altındaki rakamlara masaya oturulmayacağı dile getirildi. Haberde ayrıca, Singo'nun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi hatırlatıldı.