Haberler

Liverpool'da Arne Slot ile yollar ayrıldı

Liverpool'da Arne Slot ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdığını duyurdu. Slot, 2024-2025 sezonunda takıma lig şampiyonluğu kazandırmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz temsilcisi Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Liverpool'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot'un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot'a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.

2024-2025 sezonunun başında Liverpool'un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.

Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91'lik puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

AK Partili vekilden infial yaratacak istismar iddiası: İspatlarım

Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi bitti
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber