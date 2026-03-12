Haberler

Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım
İstanbul'a maç izlemeye gelen Liverpool taraftarının paylaşımı paylaşımı dikkat çekti. Yapılan paylaşıma yediği yemeklerin fotoğrafını koyan İngiliz taraftar, "İstanbul futbol izlemek için muhteşem bir yer. Sanırım gut hastalığına yakalandım." sözlerini sarf etti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem olurken, Türk kullanıcılar sitem etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşan Liverpool'un bir taraftarının sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

''SANIRIM GUT HASTALIĞINA YAKALANDIM''

Şehrin tarihi dokusu ve stadyum atmosferinden etkilenen İngiliz futbolsever, İstanbul'daki günlerini sadece tribünde değil, Türk yemeklerinin muhteşem lezzetleri arasında da geçirdi. Sosyal medyada tattığı lezzetlerin fotoğraflarını art arda paylaşan taraftar, esprili bir yorumda bulunarak "İstanbul futbol izlemek için muhteşem bir yer. Ama yediğim yemeklerden sonra sanırım gut hastalığına yakalandım!" ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'UN TADINI YİNE ONLAR ÇIKARDI''

Bu paylaşım Türk futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı. Yapılan yorumlarda birçok kullanıcı, şehre gelen turistlerin İstanbul'un tadını her yönden çıkardıklarını belirtirken, kendilerinin ise fahiş fiyatlar nedeniyle birçok yönden eksik kaldıklarını belirtti. Yapılan yorumlarda, ''İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı. Biz de izledik.'' ifadeleri kullanıldı.

