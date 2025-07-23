Liverpool, Hugo Ekitike'yi Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Eintracht Frankfurt'tan Fransız santrfor Hugo Ekitike'yi transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek Hamburg'daki sezon öncesi kampına katılacak.

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız santrfor Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere'de son şampiyon Liverpool, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili ve Florian Wirtz'in ardından bir transferi daha bitirdi. İngiliz devi, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki Fransız santrfor Hugo Ekitike'yi transfer etti. Sağlık kontrolünden de geçen Hugo Ekitike, ilerleyen günlerde Liverpool'un Hong Kong'daki sezon öncesi kampına katılacak.

2024-2025 sezonunda Frankfurt formasıyla Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve DFB Pokal olmak üzere 48 maçta 22 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Ekitike, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Sezonun Takımı'na da seçilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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