Haberler

Liverpool, Galatasaray Maçı için İstanbul'a Geldi

Liverpool, Galatasaray Maçı için İstanbul'a Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Maç yarın saat 22.00'de Rams Park'ta gerçekleşecek.

İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, daha sonra İstanbul'a hareket etti. İngiliz ekibi saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Oyuncular ve teknik heyet kendilerini bekleyen otobüse binerek alandan ayrıldı.

Liverpool kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı

Belediye başkanı "6 günümüz kaldı" deyip vahim gerçeği ilan etti
Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu

Kafanın bedeli ağır oldu! Artık kızına ekmek götüremeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.