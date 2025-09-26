Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru

Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, kritik mücadele öncesi UEFA'ya sürpriz bir başvuru yapmaya hazırlanıyor.

YILDIZ FUTBOLCU SAKATLANDI

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Southampton'ı 2-1 mağlup eden Liverpool'da genç stoper Giovanni Leoni, 81. dakikada yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde, ağustos ayında 31 milyon euroya Parma'dan transfer edilen 18 yaşındaki İtalyan oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı belirlendi.

YENİ KURALI DEVREYE SOKMAK İSTİYORLAR

Bu gelişmenin ardından Liverpool, UEFA'nın 2025-26 sezonu öncesi yürürlüğe koyduğu "Uzun süreli sakatlık veya hastalık" kuralını devreye sokmak istiyor. Söz konusu düzenleme, gruplardaki altıncı maç gününe kadar sakatlanan oyuncunun yerine yeni bir ismin kadroya dahil edilmesine izin veriyor.

Kırmızılar'ın, Leoni'nin yerine yıldız futbolcu Federico Chiesa'yı listeye eklemek için UEFA'dan onay beklediği ifade edildi. Eğer başvuru kabul edilirse Chiesa, Galatasaray deplasmanında sahada olabilecek.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, basın toplantısında Leoni'nin yaklaşık bir yıl forma giyemeyeceğini açıkladı. Chiesa'yı kadroya ekleme planlarını doğrulayan Slot, "Bir oyuncunun iki aydan uzun süren bir sakatlığı varsa değişiklik yapılabiliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.