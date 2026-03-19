Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Uefa Şampiyonlar Ligi son turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı.

LIVERPOOL DURAN TOPTA ÖNE GEÇTİ

25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

LIVERPOOL PENALTI KAZANDI

45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN SALAH'A GEÇİT YOK

45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

LIVERPOOL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51. dakikada skor 2-0 oldu. Mac Allister'in ara pasında Salah sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ceza sahası içindeki Etikite'ye topu çevirdi ve Alman oyuncunun vuruşunda top maalesef temsilcimizin ağlarına gitti.

İNGİLİZLER ÜÇÜNCÜ GOLÜ DE BULDU

Liverpool, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Salah'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu Uğurcan çıkardı ama top Granvenberch'in önüne düştü ve ağlara gitti.

SINGO'NUN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL OFSAYT

Liverpool'un 56. dakikada attığı gol VAR'ın uyarısı sonrası iptal oldu. Frimpong'un sağ kanattan ortasında Singo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

SALAH'TAN ŞIK BİR GOL

62. dakikada skorda durum 4-0 oldu. Muhammed Salah, sağ kanatta buluştuğu topta Wirtz ile paslaşması sonrası ayak içi sol köşeye vurduğu klas şutta topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Liverpool kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Arne Slot'un ekibi Liverpool ise adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.