Haberler

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Avrupa'ya veda etti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son turunda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.
  • Liverpool, Galatasaray'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
  • Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile eşleşti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı.

LIVERPOOL DURAN TOPTA ÖNE GEÇTİ

25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

LIVERPOOL PENALTI KAZANDI

45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN SALAH'A GEÇİT YOK

45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

LIVERPOOL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51. dakikada skor 2-0 oldu. Mac Allister'in ara pasında Salah sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ceza sahası içindeki Etikite'ye topu çevirdi ve Alman oyuncunun vuruşunda top maalesef temsilcimizin ağlarına gitti.

İNGİLİZLER ÜÇÜNCÜ GOLÜ DE BULDU

Liverpool, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Salah'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu Uğurcan çıkardı ama top Granvenberch'in önüne düştü ve ağlara gitti.

SINGO'NUN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL OFSAYT

Liverpool'un 56. dakikada attığı gol VAR'ın uyarısı sonrası iptal oldu. Frimpong'un sağ kanattan ortasında Singo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

SALAH'TAN ŞIK BİR GOL

62. dakikada skorda durum 4-0 oldu. Muhammed Salah, sağ kanatta buluştuğu topta Wirtz ile paslaşması sonrası ayak içi sol köşeye vurduğu klas şutta topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Liverpool kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Arne Slot'un ekibi Liverpool ise adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarımuhammet yılmaz:

Şans ve hakem yanlarındaydı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Uğurcan olmasaydı 10-0'dı

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Belliydi Zaten Türk Takımları Çeyrek Final Bile Göremiyor. Bu İşler Dua İle Olmuyor . Geçmiş Olsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

4.0 yeniliyorsun ve takımın oyuncusu kalecin seçiliyor uğur bugun hayatunın maçını oynadı iyi olmasaydı 10.0 biterdi maç abartmıyorum birde şöye düşün gsli oyuncular maçı soğutmak için yerdende kalmadılar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

İngiliz takımı liverpol, Fransız cincona kaydı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

