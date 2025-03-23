Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.

TÜRKİYE'DEN SADECE FENERBAHÇE VAR

20 ekibin yer aldığı listede tek Türk takım olarak sadece Fenerbahçe bulunuyor. 3 sıra birden yükselen sarı-lacivertliler, listeye 20. ve son sıradan giriş yaptı.

İşte Avrupa'nın en iyi takımları;