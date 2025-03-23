Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. 20 ekibin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girebildi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.
TÜRKİYE'DEN SADECE FENERBAHÇE VAR
20 ekibin yer aldığı listede tek Türk takım olarak sadece Fenerbahçe bulunuyor. 3 sıra birden yükselen sarı-lacivertliler, listeye 20. ve son sıradan giriş yaptı.
İşte Avrupa'nın en iyi takımları;
- 1- Real Madrid
- 2- Bayer Leverkusen
- 3- Atalanta
- 4- Liverpool
- 5- Barcelona
- 6- Bayern Münih
- 7- Atletico Madrid
- 8- Arsenal
- 9- PSG
- 10- Borussia Dortmund (1 basamak yükseldi)
- 11- Inter (1 basamak yükseldi)
- 12- Manchester City (1 basamak yükseldi)
- 13- Juventus (2 basamak yükseldi)
- 14- Club Brugge (2 basamak yükseldi)
- 15- Milan (3 basamak yükseldi)
- 16- Roma (3 basamak yükseldi)
- 17- Benfica (3 basamak yükseldi)
- 18- Aston Villa (3 basamak yükseldi)
- 19- Chelsea (3 basamak yükseldi)
- 20- FENERBAHÇE (3 basamak yükseldi)