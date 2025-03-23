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Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu

Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. 20 ekibin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girebildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.

TÜRKİYE'DEN SADECE FENERBAHÇE VAR

20 ekibin yer aldığı listede tek Türk takım olarak sadece Fenerbahçe bulunuyor. 3 sıra birden yükselen sarı-lacivertliler, listeye 20. ve son sıradan giriş yaptı.

İşte Avrupa'nın en iyi takımları;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Bayer Leverkusen
  • 3- Atalanta
  • 4- Liverpool
  • 5- Barcelona
  • 6- Bayern Münih
  • 7- Atletico Madrid
  • 8- Arsenal
  • 9- PSG
  • 10- Borussia Dortmund (1 basamak yükseldi)
  • 11- Inter (1 basamak yükseldi)
  • 12- Manchester City (1 basamak yükseldi)
  • 13- Juventus (2 basamak yükseldi)
  • 14- Club Brugge (2 basamak yükseldi)
  • 15- Milan (3 basamak yükseldi)
  • 16- Roma (3 basamak yükseldi)
  • 17- Benfica (3 basamak yükseldi)
  • 18- Aston Villa (3 basamak yükseldi)
  • 19- Chelsea (3 basamak yükseldi)
  • 20- FENERBAHÇE (3 basamak yükseldi)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeka Küpü:

merak ediyorum! kriterler ne ? neye göre en iyi? mesela şampiyonluk olarak degil ! mesela oynanan futbol olarak degil! mesela takımın değeri olarak degil! taraftar sayısı olarak degil! tam olarak nasıl en iyi 20 ?

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