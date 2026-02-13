Kozan'da Futbol Turnuvasında Kardeşlik ve Centilmenlik Örneği

Adana'nın Kozan ilçesinde dün kavga çıkan futbol maçında bugün gençler centilmenlik örneği göstererek kupayı birlikte kaldırdılar. Yarı final ve final sürecinde yaşanan rekabetin ardından sahada dostluk görüntüleri hakim oldu.

İlçede düzenlenen 2025–2026 Okul Sporları Gençler Erkek Futbol Müsabakaları, hem sportif başarılar hem de örnek davranışlarla tamamlandı. Aladağ, İmamoğlu ve Kozan'dan 14 okuldan toplam 252 öğrencinin mücadele ettiği turnuva, İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dün liseler arasında gerginlik çıkan maçta sporcular bugün kardeşlik ve centilmenlik örneği göstererek kupayı birlikte kaldırdılar.

Müsabakada mağlup olan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi futbolcuları, galip gelen Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'ni soyunma odasında ziyaret ederek tebrik etti. Bu davranış sporseverlerden takdir toplarken, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi yönetimi de turnuvayı üçüncü tamamlayan takımlarını yemeğe çıkaracaklarını belirterek, centilmenlik örneği gösteren rakip takım oyuncularını da davet etti.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencilerine ise Kozanlı bir iş insanı tarafından kişi başı bin TL olmak üzere toplam 19 bin TL ödül verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik Bayer ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin de takip etti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi. Turnuva sonunda Kazım Karabekir Anadolu Lisesi birinci, Fatih Anadolu Lisesi ikinci olurken, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi ile 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi üçüncülüğü paylaştı. - ADANA