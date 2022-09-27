Lionel Messi'ye Dünya Kupası öncesi takım arkadaşları yeni lakap taktı: La Comadreja

Arjantin'in Honduras'ı 3-0 mağlup ettiği ve Lionel Messi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maç sonrası, takım arkadaşları dünyaca ünlü futbolcuya yeni bir lakap taktı. Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'nin yaptığı paylaşıma, Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ifadesini kullanarak yorum attı.

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını Honduras'a karşı oynayan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, attığı 2 gol ile mücadeleye damga vurdu. Dünyaca ünlü futbolcunun bu performansı sonrası sosyal medyada takım arkadaşları kendisine yeni bir lakap taktı.

TAKIM ARKADAŞLARI GELİNCİK LAKABINI TAKTI

Hondurası'ı 3-0 yenen Arjantin'de Lionel Messi, attığı 2 gol ile galibiyetin mimarı olurken, maç sonu yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına teşekkür etti. Dünyaca ünlü futbolcunun bu paylaşımına Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez gelincik anlamına gelen "La Comadreja" yorumunu yaptı.

ARJANTİN, KATAR'DA FAVORİ

Lionel Messi için daha önce takım arkadaşları pire anlamına gelen "La Pulga" lakabını kullanıyordu. 35 yaşındaki futbolcu belki de kariyerinin son Dünya Kupası öncesi milli forma ile sergilediği performansla kendisine hayran bırakırken, Katar'da Arjantin Milli Takımı'nın kupaya uzanması için elinden geleni yapacak.