Lionel Messi ve Neymar hayatının şokunu yaşadı! Altın Top ödülüne aday gösterilmediler
France Football dergisi, 2022 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Neymar, aday listesinde yer almadı. Ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ise 18. kez aday gösterilerek rekor tazeledi.
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Neymar büyük bir şok yaşarken, Ronaldo ise adaylar arasında yine yer aldı.
MESSI LİSTEDE YOK, RONALDO REKOR GELİŞTİRDİ
Ballon d'Or'un (Altın Top) 30 kişilik aday listesi belli oldu. Bu ödülü 7 kez ile en çok kazanan Lionel Messi, 2015'ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Neymar da listede yer bulamadı. Bu ödülü Messi'nin ardından 5 kez ile en çok kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo, üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.
Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:
- Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Rafael Leao, Mike Maignan (Milan)
- Christopher Nkunku (Leipzig), Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool)
- Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Münih)
- Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin de Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Son Heung-min, Harry Kane (Tottenham)
- Sebastien Haller (Borussia Dortmund)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United)
- Dusan Vlahovic (Juventus)
- Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)