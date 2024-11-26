Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MLS ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini duyurdu. Mascherano, Messi'yle birlikte hem Arjantin Milli Takımı hem de Barcelona'da görev yapmıştı.

MLS takımlarından Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, teknik direktörlüğe Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşını getirdi.

YENİ HOCA MASCHERANO OLDU

ABD kulübü teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

MESSI'NİN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Mascherano, Lionel Messi birlikte hem Arjantin Milli Takımı hem de Barcelona'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, Messi'nin yanı sıra futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez ile de Barcelona'da birlikte oynamıştı.

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

ARJANTİN U20 TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Canan Karatay'dan aşı itirafı
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu ( Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu ( Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu ( Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.