Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazandı

Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazandı. Messi, 2023 yılında bu ödülü alarak büyük bir başarı elde etti.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi kazandı. Yıldız oyuncu, bu ödülü 8'inci kez kazanma başarısı gösterdi.

Fransız dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Inter Miami forması giyen Lionel Messi, erkeklerde 2023 yılında bu ödülü kazanarak 8'inci kez bu başarıya ulaştı. 2023 Ballon d'Or ödülü sıralamasında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland 2'nci, PSG'nin Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ise 3'üncü sırada yer aldı. 2023 Ballon d'Or ödülünün ilk 10 sırasında şu isimler yer aldı;

1- Lionel Messi (Inter Miami-PSG)

2- Erling Haaland (Manchester City)

3- Kylian Mbappe (PSG)

4- Kevin de Bruyne (Manchester City)

5- Rodri (Manchester City)

6- Vinicius Jr. (Real Madrid)

7- Julian Alvarez (Manchester City)

8- Victor Osimhen (Napoli)

9- Bernardo Silva (Manchester City)

10- Luka Modric (Real Madrid)

MESSI'NİN 8'İNCİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ

Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, kariyerinde bu ödülün 8'inci kez sahibi oldu. Arjantinli futbolcu bu ödülü daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da kazanma başarısı göstermişti. Messi, geçtiğimiz yıl Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Lionel Messi, ödülünü eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın elinden aldı.

KADINLARDA BALLON D'OR ÖDÜLÜ BONMATI'NİN OLDU

Kadınlarda Ballon d'Or ödülünü Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Aitana Bonmati kazandı. 25 yaşındaki futbolcu, tarihte Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü, UEFA Kadınlar Yılın Futbolcusu Ödülü ve Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk kadın futbolcu olma başarısı gösterdi. Bu ödülde ikinci sırada Chelsea forması giyen Sam Kerr, 3'üncü sırada ise bir diğer Barcelona oyuncusu Salma Paralluelo yer aldı.

AVRUPA'DA YILIN GENÇ OYUNCUSU JUDE BELLINGHAM

Avrupa'da 21 yaş altındaki oyuncular için verilen Yılın Genç Oyuncusu (Kopa Trophy) ödülünün sahibi ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham oldu. Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti. Bellingham, bu yaz transfer döneminde 103 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

YILIN KALECİSİ ÖDÜLÜNÜ MARTINEZ KAZANDI

Avrupa'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy ödülünün sahibi ise Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez oldu. 31 yaşındaki kaleci, ödülünü babasının elinden aldı. Martinez, geçtiğimiz yıl Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş ve Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi ödülünü de elde etmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise aday olduğu bu ödülde 7'nci sırada yer buldu.

ERLING HAALAND YILIN EN İYİ FORVETİ SEÇİLDİ

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, yılın en iyi forvet oyuncusuna verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu. 23 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 56 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan erkeklerde yılın en iyi takımı Manchester City, kadınlarda ise Barcelona seçildi.