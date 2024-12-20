Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de takıma geldikten sonra sakatlıklardan dolayı bir türlü forma giyemeyen sonrasında da satın alma opsiyonuyla Brezilya Serie A ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin geleceği belli oldu.

OPSİYON KULLANILMAYACAK, FENERBAHÇE GERİ DÖNÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bragantino, Lincoln Henrique'nin 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Fenerbahçe'ye iletti. Yıldız oyuncu 6 Ocak'ta sarı-lacivertlilere geri dönecek.

HEDEFİ FENERBAHÇE'DE KALICI OLMAK

Fenerbahçe'ye her seferinde bağlılığını gösteren 26 yaşındaki futbolcunun hedefi takıma döndükten sonra kalıcı olmak. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, antrenmanlarda Lincoln'ü yakından takip ederek takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

BRAGANTİNO PERFORMANSI

Bragantino ile 49 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 2 bin 635 dakika sahada kaldı. Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2022 yazında 3.5 milyon Euro karşılığında Portekiz temsilcisi Santa Clara'dan transfer edilen Lincoln Henrique, Fenerbahçe formasını 36 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 9 asist yaptı. 26 yaşındaki orta sahanın sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.