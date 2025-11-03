Limak Kemer Golf Cup 2023 Sonuçlandı

GOLF sporuna destek olmak ve ilgiyi artırmak amacıyla Limak Holding tarafından beşincisi düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, İstanbul'da golf tutkunlarını bir araya getirdi. 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında, Kemer Country Golf Kulübü'nde geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvaya, golfseverler yoğun ilgi gösterdi. Minikler, juniorlar, kadınlar ve erkekler de toplam 19 kategoride düzenlenen turnuvada, kadınlarda Selen Koç, erkeklerde ise Samet Karatekin birinciliği göğüsledi.

Golfün prestijli buluşmalarından biri haline gelen ve yoğun bir katılımla Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Revna Demirören, Erhan Kamışlı ve Hasan Akçakayalıoğlu'nun yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 200'den fazla oyuncu katıldı. Üç gün boyunca renkli görüntülere sahne olan ve büyük ilgi gören turnuva, Türkiye'de golf sporuna olan ilgiyi artırması ile dikkat çekiyor.

Geniş bir katılımla toplam 19 kategoride düzenlenen turnuvanın ödülleri, 2 Kasım'daki ödül töreninde sahiplerini buldu. Erkeklerde Samet Karatekin, kadınlarda ise Selen Koç, Gross birincisi unvanının sahibi olurken, birincilere ödülleri Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından takdim edildi. Junior kategorisinde Gross birincisi Can Marko Özdemir ve miniklerde Gross birincisi Mustafa Mete Bahadır de kazananlar arasına isimlerini yazdırdı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva, renkli ödül töreni ile sona erdi.

Limak Kemer Golf Cup 2025'te dereceye giren yarışmacılar şöyle sıralandı:

Ladies A Kategorisi 1. Zehra Çilingiroğlu

Mens A Kategorisi 1. Mert Bayır

Ladies B Kategorisi 1. Elçin Sönmez

Mens B Kategorisi 1. Ahmet İskender Kaya

Ladies C Kategorisi 1. Zeynep Dağaltı

Mens C Kategorisi 1. Oğuzhan Hacısüleymanoğlu

Mens D Kategorisi 1. Levent Tetik

Junior Kızlar Kategorisi 1. Nazenin Yıldırım

Junior Erkekler Kategorisi 1. Arda Korel Güçlüer

Minik Kızlar Kategorisi 1. Selen Taşar

Minik Erkekler Kategorisi 1. Mustafa Kaya

Nearest To The Pin Ladies: Nursel Çökelek

Nearest To The Pin Mens: Erdem Bekler

Longest Drive Ladies: Malike Bileydi Koç

Longest Drive Mens: Samet Karatekin